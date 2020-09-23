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جو رعد يطلق أغنية خاصّة بالسعودية

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أطلق الفنان جو رعد أغنية خاصّة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، من كلمات وألحان ألفرد الأسعد، ومن توزيع روبير الأسعد. قال فيها تكريماً للملك وشعب المملكة العربية التالي:

"السعودية عربية، أرض الرب حاميها، من عندها انتشر السلام وعمّ الكرة الأرضية 

بأرضها رجال جدودها جبال ما بنتجب إلّا الأبطال، فليحيى الملك سلمان حامي تراب السعودية...".

للإستماع إلى الأغنية على قناة جورعد الرسمية على يوتيوب التي تخطّت بدورها ال المئة والعشرون ألف مشترك حتى الآن

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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