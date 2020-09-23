السنين عملت فينا إيه | دينا فؤاد تشارك جمهورها بصورة من طفولتها.. شاهد

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد فى الدراما كان مسلسل "الاختيار" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، مع أمير كرارة، أحمد العوضي.
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وتقوم دينا فؤاد حاليا بتصوير مسلسل "جمال الحريم" بطولة كل من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.
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