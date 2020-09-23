نانسي عجرم تعيد بث حفل تيك توك.. تفاصيل

قررت النجم نانسى عجرم، إعادة بث حفلها، الذي أقيم عبر تطبيق تيك توك، منذ 5 أيام، ولكن هذه المره على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"؛ حتى يتمكن من لم يتابعه، من مشاهدته مرة أخرى.

وكانت نانسى عجرم قد انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادي شرارة. وهنأت الفنانة نانسي عجرم السعوديين بالذكرى الـ 90 باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

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