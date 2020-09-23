نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة نادرة ليسرا في حفل زفافها وشادية تهديها بوكيه ورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للمطربة شادية والفنانة يسرا من حفل زفافها. حيث ظهرت يسرا في الصورة من حفل زفافها وتهديها المطربة شادية بوكية ورد. يذكر أن، آخر ظهور للفنانة يسرا فيلم "صاحب المقام" الذي حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه في موسم عيد الأضحى المبارك عبر منصة شاهد. وشارك في بطولة "صاحب المقام" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، أسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبد المغني، ابراهيم نصر، هدى المفتى، ريهام عبدالغفور، وهو من تأليف ابراهيم عيسي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صورة نادرة ليسرا في حفل زفافها وشادية تهديها بوكيه ورد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.