جمال يوسف يكشف للفجر الفني تطورات حالته الصحية

قال الفنان جمال يوسف، أنه يتمتع بصحة جيدة في وقتنا الحالي بعد خضوعه لجلسات الكيماوي بسبب سرطان البلعوم الذي أصيب به في الفترة.

وقال في تصريح خاصة لـ دوت الخليج الفني "أنه في تحسن كبير وأصبح يتكلم بشكل طبيعي، وأنه ينتظر فقط المسحة الأخيرة ليعرف أن الورم قد راح أما مازل موجود وذلك في أول الشهر المقبل".

يشار إلي أن المخرج تامر حمزة، كان أعلن عن إصابة صديقة الفنان جمال يوسف، بسرطان البلعوم الذي أصيب به في الفترة الأخيرة، وتدهور حالتة الصحية.