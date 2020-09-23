يحتفي "دوت الخليج الفني" اليوم 23 سبتمبر بذكرى وفاة أشهر من جسدت دور الأم في الستينات، "أمينة" السينما العربية وهي الفنانة آمال زايد. بدأت الفنانة آمال زايد، مشوارها الفني من خلال فيلم "بائعة التفاح" ثم توالت أعمالها الفنية ومن أبرزها " دنانير"، "بياعة التفاح"، "زليخة تحب عاشور"، "المتهمة"، "عايدة"، "طاقية الإخفاء"، "من أجل حبي"، "حب في حب"، "يوم من عمري"، "بين القصرين"، "بياعة الجرايد"، "آخر جنان"، "قصر الشوق"، "عفريت مراتي"، "شيء من العذاب"، "شيء من الخوف"، "حياتي"، "عين الحياة"، "دعوة للحياة"، "الحب الذي كان".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في ذكرى وفاتها..تعرف على أبرز أعمال "أمينة" في السينما العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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