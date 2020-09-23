تعرف على إيرادات فيلم "الغسالة" حتى الآن

حقق فيلم "الغسالة" أمس إيرادات من خلال شباك التذاكر بدور العرض السينمائي بلغت 35 ألف جنيه.

وبذلك ارتفع إجمالى إيرادات فيلم "الغسالة" حتى الآن 14 مليون جنيه منذ طرحه فى عيد الأضحى الماضى وحتى الآن.

في سياق منفصل، تدور أحداث الفيلم حول مدرس فيزياء يجسده أحمد حاتم يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته.

والفيلم من إنتاج شركات "نيوسنشري للإنتاج" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي فيلمز"، ومن بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، محمد سلام، أحمد فتحى.