للرد على المدعو نمبر وان.. أحمد الفيشاوي يشعل الخلاف مع محمد رمضان من داخل استديو

وتواصل الخلاف بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى بعد أن نشر الأول مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".
وتسبب الفيديو في غضب أحمد الفيشاوى الذى قرر الرد وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".
واشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.
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واستفز أحمد الفيشاوي محمد رمضان على مدار الفترة الماضية بطريقة غير مباشرة وهو ما ترتب عليه سيل من الاستفزازات المتبادلة خصوصا وأن رمضان لم يتهاون في الصمت عن حقه.
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