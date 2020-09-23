نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوقت بيجري منك.. أحمد الفيشاوي يرد على محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الفنان أحمد الفيشاوي، على أغنية "الدبابة" ل الفنان محمد رمضان، الذي طرحها من أجل أن يهاجم الفيشاوي.

وقال الفيشاوي، خلال مكالمة هاتفية في برنامج Et بالعربي"بما أن الموضوع اتشهر وانتشر بشكل غير طبيعي عبر السوشيال ميديا، أن رمضان رد على أغنية" لسه منزلش ".

وأضاف الفيشاوي حديثه قائلا" فمن الواضح أنه فعلًا الوقت بيجري منه تيك توك تيك توك".

يشار إلي أن الفنان محمد رمضان، هاجم أحمد الفيشاوي، بعدما انتشر اخبار بأنه سيقدم أغنية جديدة تحمل عنوان "نبمر 2".

ورد محمد رمضان على فكرة سخرية “الفيشاوي” من إطلاقه على نفسه لقب “نمبر 1” بأغنية سيطرحها خلال الأيام المقبلة بعنوان “نمبر 2″، ونشر “رمضان” مقطع فيديو من أغنية جديدة له بعنوان “الدبابة” عبر حسابه الرمسي على “فيسبوك”، وقال خلالها: “رقم 1 مش 2، ميخصنيش ظروفك واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة.