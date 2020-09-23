الارشيف / فن ومشاهير

في مفاجأة كبيرة.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى أم ابنه الوحيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مفاجأة كبيرة.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى أم ابنه الوحيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الفنان أحمد فلوكس، لزوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" بعد سنوات طويلة من الانفصال وذلك يعتبر مفاجأة كبيرة.

كان أحمد فلوكس، قد انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما بعد قصة حب طويلة، استمرت لأكثر من 15 سنة، ظلت خلالها الزوجة صديقة وفية لزوجها السابق، ودائما ما كانت تقف معه وتسانده في كل خطواته.

Advertisements

ورغم إقامة الزوجة خارج مصر، كان "فلوكس" على اتصال دائم بها، وبابنهما، قبل أن يعودا إلى مصر لاستئناف حياتهم الأسرية معا.

يذكر أن أحمد فلوكس اتجه مؤخرا لعالم الغناء، كما أسس شركة إنتاج خاصة من المنتظر أن تظهر باكورة أعمالها الفنية قريبا.

ويستعد حاليا أحمد فلوكس لتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في مفاجأة كبيرة.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى أم ابنه الوحيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا