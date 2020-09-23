في مفاجأة كبيرة.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى أم ابنه الوحيد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مفاجأة كبيرة.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى أم ابنه الوحيد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عاد الفنان أحمد فلوكس، لزوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" بعد سنوات طويلة من الانفصال وذلك يعتبر مفاجأة كبيرة.
كان أحمد فلوكس، قد انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما بعد قصة حب طويلة، استمرت لأكثر من 15 سنة، ظلت خلالها الزوجة صديقة وفية لزوجها السابق، ودائما ما كانت تقف معه وتسانده في كل خطواته.
ورغم إقامة الزوجة خارج مصر، كان "فلوكس" على اتصال دائم بها، وبابنهما، قبل أن يعودا إلى مصر لاستئناف حياتهم الأسرية معا.
يذكر أن أحمد فلوكس اتجه مؤخرا لعالم الغناء، كما أسس شركة إنتاج خاصة من المنتظر أن تظهر باكورة أعمالها الفنية قريبا.
ويستعد حاليا أحمد فلوكس لتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة.
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