نانسي عجرم تروج لحفلتها الجديدة عبر تطبيق "تيك توك"

روجت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عن أحدث حفلاتها عن طريق الايڤ المباشر عبر تطبيق "تيك توك"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

حيث نشرت "عجرم" صورة وعلقت عليها قائلة:" حفل تيك توك الجديد الآن على قناعتى الرسمية على موقع يوتيوب ".

وكانت نانسى عجرم قد انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادي شرارة.

وهنأت الفنانة نانسي عجرم السعوديين بالذكرى ال ٩٠ لليوم الوطنى الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.