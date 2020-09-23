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لهذا السبب.. محمد ثروت يوجه الشكر لأحد المتابعين

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حرص الفنان محمد ثروت، على توجيه الشكر لأحد المتابعين وذلك بسبب رسم صورة شخصية له.

حيث قام "ثروت" بنشر الصورة، وعلق عليها قائلا:" أحلى وأعظم جمهور في الدنيا، يا رب أكون دائما عن حين ظنكم وقد ثقتكم وحبكم، وتسلم ايدك".

وشارك محمد ثروت فى مسلسل "اللعبة" وعرض المسلسل في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل.

ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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