لهذا السبب.. محمد ثروت يوجه الشكر لأحد المتابعين

حيث قام "ثروت" بنشر الصورة، وعلق عليها قائلا:" أحلى وأعظم جمهور في الدنيا، يا رب أكون دائما عن حين ظنكم وقد ثقتكم وحبكم، وتسلم ايدك".
وشارك محمد ثروت فى مسلسل "اللعبة" وعرض المسلسل في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل.
ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.
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