بحضور نجوم الفن.. تفاصيل عرض «رحلة البحث عن هي» على مسرح الشباب والرياضة

عرضت مسرحية "رحلة البحث عن هي" على مسرح وزارة الشباب والرياضة، أمس، تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.



وحرص على الحضور كل من أشرف البجرمي وكيل وزارة الشباب بالقاهرة، و عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، بالأضافة إلى نجوم الفن والإعلام وعدد من الشخصيات العامة، من بينهم، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والإعلامية إيمان رياض، والإعلامية عبير الشيخ بالأضافة إلي قيادات مؤسسة بهية"، وتم تكريمهم من قبل وزارة الشباب والرياضة عقب العرض المسرحي.

وأعلنت نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة عن شكرها وشكر الوزارة لفريق العرض المسرحي "رحلة البحث عن هى " معلنه عن مشاركة العرض وزيارتة لكل محافظات الجمهورية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وسيتم مشاركة عدد من المواهب الفنية داخل عرض خاص بالمسلسلات الإذاعية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة بقنوات الإذاعة المصرية .



جدير بالذكر أن المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية إدارة أندية المرأة والفتاة بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة.



وتبنت العرض المسرحى "رحلة البحث عن هي" ليكن نطقة إنطلاق لمباردة توعوية تهدف إيجاد حلول لمشكلات المرأة ودعم مكانتها تقدير دورها وشأنها داخل المجتمع وتذليل العقبات التى تواجها في المجتمع المصري والعربي .



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وقامت وزارة الشباب والرياضة بتكليف الشاعر أحمد سمك مدير إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإختيار العرض المسرحي وفريق العمل لما يتمتع به من دور ورؤية فنية حول مسرح الشباب لقطاعات الشباب والرياضة .



وتناول العرض عدد من القضايا التي تهم المرأة المصرية بشكل مباشر مثل " التحرش والعنف الأسرى للمرأة وقضايا الغارمات ، والطلاق والسرطان،وغيرها "، وقد تم طرحها بشكل فني تفاعلي توعوي لطرح المشكلات و خطورة تأثيرها على المجتمع مما يزيد من نسبة الوعي لدى المجتمع بهذة القضايا والعمل على حلها بشكلٍ مباشر وسريع.



"رحلة البحث عن هي" بطولة مصعب البنا، محمد بوجي، هدير ذكي، جيسي النجار، أحمد فضل، مريم وائل، ياسمينا حمدي، كريم عبدالله، بسنت العطار، عبدالله محمد، محمود رأفت، محمود كمال، إسراء محمد، كنزي وائل، ريتاج البنا، هنا هشام، روان ناجي، رشا محمود بدر .



تأليف كلا من إسلام رمضان، يوسف سمير،إضاءة أحمد أمين، ديكور بكار حميدة موسيقي أحمد فكري، مكياج هدير زكي ،منسق إعلامي جيسي النجار، مخرج منفذ أول حبيبة هشام ، مخرج منفذ ثان محمود علاء، إخراج عبدالرحمن لاشين .

وفي أطار ذلك أغنية "فكرت فيها " كلمات أحمد سمك، ألحان وتوزيع مصطفى أصيل تعبير حركي كلا من العربي محمد، عاطف عبدالله.