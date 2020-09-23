الارشيف / فن ومشاهير

عمر كمال يكشف تفاصيل جديدة عن إيقاف حفلاته في تونس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف المطرب عمر كمال تفاصيل ما حدث معه فى تونس وقرار ايقافه عن الغناء.

وقال خلال ندوته بموقع دوت الخليج أنه كان متعاقد على حفلات قبل الإجراءات الاحترازيةلفيروس ، وحينما عادت الحفلات سافر ليكمل ما عليه هناك.

وأكد أن قرار إيقافه فى مصر من الغناء لا ينطبق على تونس، ولكنه تفاجئ بأنهم وقفوه لأن بعد أن تواصلت النقابة فى تونس مع مصر، ونوه أن كثير من الناس يقولون أنه ليس مطرب، لافتا إلى أن بطاقته والباسبور الخاص به مكتوب بهم مطرب. 

كما نوه أنه أخبر الشخص الذي أحضره إلى تونس أنه سيجلس هناك حتى ميعاد الحفله، وأن عدم الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالحفل ليست مشكلته. 

Advertisements

يذكر أن المطرب عمر كمال  تعرض  لأزمة صحية مفاجئة حيث نشر صورة عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

كما نشر أخوه محمود عبر حسابه على موقع فيسبوك نفس الصورة وعلق عليها قائلا: "الف مليون سلامة عليك يا حبيبى ربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة".

أقرأ أيضا..(عمر كمال يتحدث عن آخر أعماله وأزمته مع نقابة الموسيقيين في ندوة بـ دوت الخليج.. فيديو وصور

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عمر كمال يكشف تفاصيل جديدة عن إيقاف حفلاته في تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا