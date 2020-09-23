أنغامي تطلق أحدث ميزاتها: الراديو المباشر Live Radio

قبل عصر الموسيقى الرقميّة بسنوات، كانت كل وسائل الاستهلاك الموسيقي ملموسة ومحسوسة. من ديسك الـ vinyl مرورًا بالكاسيت والـ walkman وصولًا إلى الـ CD… كنا نتبادلها في ما بيننا ونتشارك متعة الموسيقى.

لقد ضاعفت كل من التكنولوجيا ومنصات البث الموسيقي المتعة الموسيقية، فبات بإمكان الجميع أن يستمعوا إلى ما يحبون في أي وقت وأن يجمعوا أغانٍ لا تُعدّ على هاتفهم. لكن في المقابل، خفّفت التكنولوجيا من متعة المشاركة واكتشاف الأغاني الجديدة مع الأصدقاء.

لا شيء يضاهي تلك المتعة: أن تعرّف صديقًا إلى أغنية جديدة تنال إعجابه. الموسيقى وُجدت أصلًا حتى نتشاركها مع مَن نحب، لذلك فقد ابتكرت أنغامي خصائص كثيرة تعزّز التواصل الموسيقي الجميل.

كل تلك الخصائص التشاركيّة والتفاعليّة هي جزء من مشروع أكبر كانت أنغامي تعدّه منذ فترة وها هي تقدّمه اليوم: الLive Radio أو الراديو المباشر!

وبات بإمكان كل مَن يستخدم تطبيق أنغامي أن يكون DJ!

كيف؟

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يكفي أن يضغط على زر البث المباشر (Go Live) ليبدأ بلعب الموسيقى لأصدقائه عبر أنغامي، وهنا المتعة مشتركة: متعة الـ DJ الذي يختار الموسيقى، ومتعة المستمعين.

زر البث المباشر بات متوفرًا على صفحة أنغامي الرئيسية، ومجرّد الضغط عليه يأخذ المستخدم إلى تجربة تفاعليّة جديدة وفريدة، فيتم إرسال إشعار لأصدقائه ومتابعيه حتى ينضموا إلى بثه المباشر أو "جلسته الموسيقية"، وبعد انضمامهم يمكنهم متابعة الموسيقى التي يلعب والتفاعل معها من خلال التصفيق الإفتراضي، ومراسلته طالبين منه الأغاني التي يريدون، وهو بدوره يمكنه تلبية طلباتهم والردّ عليهم عبر التعليقات.

أينما كنت متواجدًا، صار بإمكانك الآن مشاركة الموسيقى التي تسمعها مع عائلتك وأصدقائك أو أي شخص يتشابه ذوقه الموسيقي مع ذوقك. بإختصار، Live Radio يمنح كل مستخدم لتطبيق أنغامي فرصة أن يصبح DJ!

هذه الميزة الجديدة تسهّل الحفلات الرقميّة، حيث يمكن لأي كان أن يدعو أشخاصًا من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى حفلته، أكان من داخل التطبيق أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي. كما أنّ جلسة الاستماع يمكن أن تكون خاصة وحميمة، فيقتصر الحضور على شخص واحد من اختيارك.

في كل الأحوال، يساعد Live Radio من أنغامي بطريقةٍ ما على مشاركة المشاعر وتقصير المسافات بين الناس بخاصة في زمن التباعد الاجتماعي.

رحلتنا لا تتوقّف هنا، فالآتي يحمل تطويرًا لهذا المشروع من خلال التواصل الصوتي بين الـ DJ ومستمعيه وخصائص أخرى كثيرة تجعل لكل مستخدم إذاعته الخاصة!