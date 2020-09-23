كندة علوش تنشر برومو حكايتها "ضي القمر"

نشرت الفنانة كندة علوش البرومو الرسمي لحكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا" عبر صفحاتها على السوشيال ميديا تمهيدا لعرضه يوم السبت 26 سبتمبر الساعة 8 مساءً، وعلقت: "إنتظرونا".

حكاية "ضي القمر" من بطولة: كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، ونهى عابدين، وزينب غريب، حيث تجمع القصة الأولى كندة علوش ومحمد علاء.

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حكاية "ضى القمر" تناقش ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم.

وتجسد "كندة" من خلالها دور زوجة محرومة من الإنجاب وتلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة.

حكاية "ضي القمر" من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي.