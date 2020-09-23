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تامر عاشور يروج لحفله في السعودية غدا

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شارك النجم تامر عاشور، جمهوره هاشتاج حفله غدا في المملكة العربية احتفالا بعيد الوطني السعودي.

. ونشر عاشور تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "بكره إن شاء الله هكون معاكم أون لاين من جدة هشوف كل رسايلكم، وهغني كل اللي هتطلبوه لجمهورنا الحبيب في جدة ومصر والعالم العربي الساعه 10 بتوقيت المملكه 9 بتوقيت مصر ".

وأضاف" على شاهد، تامر عاشور في يجدة، ده الهاشتاج اللي تبعتولي عليه كل اللي عايزين تسمعوه”.

يشار إلي أن أخر أعمال المطرب تامر عاشور، أغنية "بياعة"وكان وطرحها تركي آل الشيخ عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، فهو أيضًا كاتب كلماتها، والأغنية من توزيع خالد عز، وتخطت حتى الآن حاجز الخمسة ملايين مشاهدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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