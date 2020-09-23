. ونشر عاشور تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "بكره إن شاء الله هكون معاكم أون لاين من جدة هشوف كل رسايلكم، وهغني كل اللي هتطلبوه لجمهورنا الحبيب في جدة ومصر والعالم العربي الساعه 10 بتوقيت المملكه 9 بتوقيت مصر ".
وأضاف" على شاهد، تامر عاشور في يجدة، ده الهاشتاج اللي تبعتولي عليه كل اللي عايزين تسمعوه”.
يشار إلي أن أخر أعمال المطرب تامر عاشور، أغنية "بياعة"وكان وطرحها تركي آل الشيخ عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، فهو أيضًا كاتب كلماتها، والأغنية من توزيع خالد عز، وتخطت حتى الآن حاجز الخمسة ملايين مشاهدة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تامر عاشور يروج لحفله في السعودية غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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