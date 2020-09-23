صلاح عبد الله يسخر من تحدي "صورتك وأنت طفل"

سخر الفنان صلاح عبد الله من تحدى صورتك وانت طفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر صلاح عبد الله صوره له وعلق عليها قائلا "‏‎#childhoodphotochallenge كان نفسي أشارك في التحدي يا ولدي لكن والله ياحبيبي.. ماعنديش صورة وأنا بيبي". وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني. مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

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