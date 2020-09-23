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ظهور نادية أحمد السقا بعد تداول صور غير حقيقية لها على السوشيال ميديا

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انتشرت خلال الساعات الماضية صورة لـ ابنة الفنان أحمد السقا نادية تم تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، تظهر خلالها مع والدها خارج مصر.

وجاء الإهتمام بالصورة بسبب عدم ظهور نادية مع والدها كثيرا عكس ولديه حمزة و ياسين.

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ودافع جمهور الفنان أحمد السقا عن ابنته نادية بعد تداول صورة له مع احدى الفتيات، وادعت صفحة مجهولة عبر موقع انستجرام ان الصورة لها.

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وأشار نشطاء موقع التواصل الإجتماعى إلى ان الفتاة التى ظهرت بالصورة تدعى شهد، وكانت قد ظهرت مع السقا فى أكثر من مناسبة، وهى لا تمت باى صلة قرابة للنجم أحمد السقا.

ويحل أحمد السقا، ضيفًا على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "SNL بالعربي"، عبر قناة ON.

طرحت صفحة منصة Watch It، إعلان الحلقة التي سيتم عرضها يوم السبت، ويشارك "السقا" خلالها في عدد من الاسكتشات الكوميدية، مع فريق ممثلين البرنامج.

ودافع جمهور الفنان أحمد السقا عن ابنته نادية بعد تداول صورة له مع احدى الفتيات، وادعت صفحة مجهولة عبر موقع انستجرام ان الصورة لها.


وأشار نشطاء موقع التواصل الإجتماعى إلى ان الفتاة التى ظهرت بالصورة تدعى شهد، وكانت قد ظهرت مع السقا فى أكثر من مناسبة، وهى لا تمت باى صلة قرابة للنجم أحمد السقا.

ويحل أحمد السقا، ضيفًا على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "SNL بالعربي"، عبر قناة ON.

طرحت صفحة منصة Watch It، إعلان الحلقة التي سيتم عرضها يوم السبت، ويشارك "السقا" خلالها في عدد من الاسكتشات الكوميدية، مع فريق ممثلين البرنامج.

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كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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