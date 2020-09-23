نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل تريند علي "تويتر" (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة شيري عادل، تريند علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' وذلك بعد عرض حلقات قصة "أمر شخصي" ضمن مسلسل "الا انا". ونال المسلسل علي ردود أفعال قوية وتذاع حكاية "أمر شخصي" يومياً من السبت للأربعاء من كل أسبوع. حكاية "أمر شخصي" هي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وعرض حتى الآن حكايتين من المسلسل هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للحكاية الخامسة التي تحمل اسم"لازم أعيش" وتقوم ببطولتها جميلة عوض، والحكاية السادسة "ضى القمر" التي تقوم ببطولتها كندة علوش.

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