بعد عام على طرحها.. يا ريتك فاهمني لـ أنغام تقترب من 38 مليون مشاهدة

استطاعت الفنانة أنغام، تحقيق نجاح كبير، بأغنيتها، التي تحمل اسم "يا ريتك فاهمني"، والتي طرحتها العام الماضي في ألبوم "حالة خاصة جدًا".

واقتربت الأغنية من كسر حاجز الـ 38 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية لشركة "روتانا" عبر موقع "اليوتيوب". وتقول كلمات الأغنية :" ياريتك فاهمني بجد زي ما بفهمك .. وتقرا اللي جوايا اما عيني تبصلك .. يا حلمي اللي متأجل وانا هموت و احلمك .. يا عمري اللي ناقص عمر نفسي اكملك". يا كل الكلام اللي ب شفايفي بهمسه .. يا املي اللي بتمناه اطوله او المسه .. يا هوا من زمان عايشه عشان بتنفسه .. ياريت ابقى اخرك في الحياه دي واقولك .. لو اختار ما بين نفسي وما بينك هعترف".

أغنية "يا ريتك فاهمني" كلمات: نادر عبدالله، والحان : تامر عاشور، وتوزيع : مادي.