الجمهور يبحث عن محمود عبد العزيز على تويتر

تصدر الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مقارنة بينه وبين كل من الفنان أحمد زكي، وصالح سليم، وعادل إمام في تجسيد دور الكفيف.

جاءت التغريدات كالتالي :" فيلم الكيف (1985) أحد أهم الأفلام العربية على الإطلاق ، وهو جزء من ثلاثية مهمة أخرجها الأستاذ علي عبد الخالق ( العار 1927 ، جري الوحوش 1987)".

إبداع محمود أبو زيد في التأليف أو التخريف بمعنى أصح لا حدود له.. العمل من بطولة الراحل محمود عبد العزيز والدكتور يحيى الفخراني.

وتابع: "⁩محمود عبد العزيز كفيف وكان بيجر عم مجاهد بعد مات .. قيس ع كدا بقا حالنا ف كل حاجة".

كما قال أحد المتابعين :" هو كل واحد منهم عمله بطريقته واجتهاده.. بس فى رأيى اعظمهم محمود عبد العزيز... واكيد احمد زكى طبعا "انا ماتابعتش الايام" بس هو كان موهوب بالفطرة.