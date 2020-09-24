تامر عاشور يحيي حفلاً أونلاين من جدة.. غدًا

أعلن الفنان تامر عاشور، من خلال حسابه على "إنستجرام"، عن إحيائه حفلا "اونلاين" من جدة، غدًا الخميس.

وكتب تامر عاشور: "بكره ان شاء الله هكون معاكم ف حفلة "اونلاين" من "جدة " حفل العيد الوطني السعودي الساعه ١٠ بتوقيت السعودية والساعة ٩ بتوقيت مصر هشوف كل رسايلكم على twitter وعلى Facebook".

وتابع قائلًا: "وهتواصل معاكم بنفسي وهغني كل اللي هتطلبوه - على الهاش تاج #تامر_عاشور_في_جده".

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يذكر أن أغنية "بياعة" لـ تامر عاشور، تصدرت قائمة توب انغامي في مصر، فى حين تصدرت الأغنية المركز الثاني في ابلكيشن انغامي على مستوى العالم.

وتقول كلمات الأغنية: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية".

أغنية "بياعة" لـ تامر عاشور، من كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، وألحان: تامر عاشور.