نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وطمأن عمر كمال، جمهوره على حالته الصحية. نشر المطرب رامي جمال صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر رامي جمال في الصورة جالسا هادئا على الأريكة. Advertisements وتظهر في الصورة وهي برفقة زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وصورة أخرى لهما على شكل قلب وهما طفلان. نشر الفنان الكبير ماجد المصري صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وجمعت الصورة الفنان ماجد المصري، بالفنان الراحل حسن حسني. نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا: عمر كمال يطمئن جمهورة حول إصابته بـ كورونا.. بوسي شلبي تستعيد ذكريات الطفولة.. رسالة مؤثرة من ماجد المصري إ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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