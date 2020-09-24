ريهام عبد الحكيم تحيي حفلا في الأوبرا غدا

تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب وبمشاركة نجوم الأوبرا: ريهام عبدالحكيم، ياسر سليمان، أحمد عفت وعازف الكمان مصطفى عبد النبي، حفلا غنائيا يوم الجمعة ٢٥ سبتمبر على المسرح الكبير. يتضمن برنامج الحفل "معزوفة لونجا رياض – حقابلة بكرة - لحن الوفاء – الأطلال - لسه فاكر - لعبة الأيام - ليلي نهاري لـ رياض السنباطي". كما يتم تقديم عدد من الأغاني الأخرى مثل "مغرم صبابة لـ بليغ حمدي"، "بتبص لي كده ليه لـ محمد القصبجي"، "كعب الغزال لـ منير مراد"، "بيني وبينك إيه لـ كمال الطويل"، "جبار - الاسمراني لمحمد الموجي" إلى جانب موسيقى دقات القلب لأحمد فؤاد حسن واحتار خيالي لحسين جنيد.

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