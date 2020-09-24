أخبار الفن.. اتهام ابن منى عبد الغنى بالتزوير.. أحمد عز يطالب زينة بـ مليونى جنيه.. سرقة منزل حنان شوقى

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

ابنها متهم بالتزوير.. منى عبد الغني ترد بقوة على وريث هيثم أحمد زكي

ردت الفنانة منى عبد الغني، على بلال عبد الغنى، محامى رامى بركات، وريث الراحل هيثم أحمد زكى الذى اتهم نجلها بتزوير إمضاء الراحل هيثم؛ لبيع سيارة كان قد اشتراها منه.

كشفت الفنانة حنان شوقي، عن تعرض منزلها فى العجمى بالإسكندرية للسرقة.

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تجاهلت المطربة أصالة، ما أثير من جدل عن أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "رفقا"؛ بعدما اعتبر البعض كلماتها مقتبسة من أحد الأحاديث النبوية، وهو الأمر الذي رفضه الأزهر الشريف، وأصدر على أثره بيانا استنكر فيه ما فعلته الفنانة.

كشف أشرف عبد العزيز، محامي الفنان أحمد عز، عن تطورات جديدة في قضية التعدى بالضرب على موكله من جانب شقيقة الفنانة زينة.

رد الفنان أحمد الفيشاوي، مجددا على الفنان محمد رمضان ليشعل الخلاف من جديد والذى نشب بينهما منذ أيام قليلة خاصة بعد إعلان الأول عن تقديمه أغنية بعنوان "نمبر 2".