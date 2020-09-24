جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

أعلنت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد وضع طفلتها الأولى من خلال نشر صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تمسك بيدها.
وعلقت جيجي حديد على الصورة قائلة: "ابنتنا انضمّت للعالم هذه العطلة الأسبوعية، وهي بالفعل غيرت من حياتنا".
كما نشر المغني البريطاني زين مالك صورة وهو يمسك بيد مولودته الجديدة وكتب: "ابنتنا هنا وهي جميلة".
وحققت الصورة أكثر من 8 ملايين ونصف علامة إعجاب لايك في ساعات قليلة بعد نشرها.
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