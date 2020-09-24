صلاح عبد الله لمتابعيه: بدل ما تجيبوا سيرة الغير هاتوا سيرة الحب.. شاهد

نشر الفنان القدير صلاح عبدالله صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر الفنان صلاح عبدالله في الصورة وهو يضحك.

وعلق على الصورة قائلا: "بدل ماتجيبوا سيرة الغير..هاتوا سيرة الحب".

وأضاف: "ويارب صباح الخير..وتصبحوا على حب".

ومن جهة أخرى، عرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".

وتدور الأحداث حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة ونشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته.