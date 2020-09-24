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صلاح عبد الله لمتابعيه: بدل ما تجيبوا سيرة الغير هاتوا سيرة الحب.. شاهد

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نشر الفنان القدير صلاح عبدالله صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر الفنان صلاح عبدالله في الصورة وهو يضحك.

وعلق على الصورة قائلا: "بدل ماتجيبوا سيرة الغير..هاتوا سيرة الحب".

وأضاف: "ويارب صباح الخير..وتصبحوا على حب".

ومن جهة أخرى، عرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، ، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي". 

وتدور الأحداث حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة ونشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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