أول رد من منى عبد الغني على اتهام ابنها بالتزوير في ملكية سيارة الراحل هيثم أحمد زكي.. بالفيديو

أزمة جديدة دخلها رامي بركات، الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي، بعد اتهامه لابن الفنانة منى عبد الغني بالتزوير في أوراق سيارة الراحل من أجل التصرف بها بعد وفاته، وهو ما جعل منى عبد الغني تخرج عن صمتها وترد عليه.

أزمة بين رامي بركات ومنى عبد الغني

وفجر محامي رامي بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، مفاجأة باتهامه كريم ابن الفنانة منى عبد الغني بتزوير إمضاء هيثم أحمد زكي من أجل التصرف في سيارة خاصة به وبيعها بعد وفاته، وذلك بعدما حصل عليها ابن منى عبد الغني من هيثم زكي ولم يسدد كامل ثمنها، وذلك بحسب ما قاله المحامي في عدة وسائل إعلام مؤخراً.

منى عبد الغني تدافع عن ابنها ضد تهمة التزوير

وخرجت الفنانة منى عبد الغني عن صمتها بعد تداول الاتهامات لابنها في قصة ممتلكات هيثم أحمد زكي، وقالت في تصريحاته لبرنامج "اي تي بالعربي" إنها ترفض الزج باسمها في أي اتهامات أو خلافات قضائية لا تخصها مباشرة، وأضافت إنها قررت توكيل محامي من أجل الرد بالطرق القانونية على هذه الاتهامات ورفع قضايا ضد كل من يحاول التشهير بها أو ابتزازها.

منى عبد الغني تهاجم الأخ غير الشقيق لهيثم احمد زكي

وتابعت منى عبد الغني في تصريحاتها حول أزمة سيارة هيثم أحمد زكي:" كل ما يقال عن هذا الموضوع غير صحيح والحقيقة ان إبني إشتراها من هيثم ومسألة الأوراق دي هتفصل فيها الجهات القضائية المختصة مش محلها السوشيال ميديا"، وأكدت منى عبد الغني سلامة موقف ابنها القانوني خاصة إن الجهات الرسمية لن تحصل على أوراق مزورة من أجل تسجيل السيارة وإنهاء أوراقها في جهات تنظيم المرور.

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واختتمت منى عبد الغني تصريحاتها وقالت إن محامي هيثم أحمد زكي لم يكن موجوداً في حياته، وظهر فجأة وبدون مقدمات وطالبهم بأشياء أخرى ترفض كشفها في الفترة الحالية لإنها محل تحقيق، وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستثبت صحة موقفها القانوني، خاصة إنها بادرت بعد وفاة هيثم أحمد زكي مباشرة بالاتصال بالفنان أشرف زكي وإعلامه إن هناك متعلقات خاصة بالفنان الراحل لديهم وذلك قبل أن تعلم من هو الوريث الشرعي للفنان الراحل.