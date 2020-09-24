أبو بكر سالم يعود في اليوم الوطني السعودي 90 ومحمد عبده يكشف سبب غيابه عن الاحتفالات

عاد إسم الفنان الراحل أبو بكر سالم إلى الواجهة بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي 90، وذلك بسبب تذكر الجمهور لآخر ظهور للفنان الراحل في احتفالات اليوم الوطني منذ 3 سنوات.

أبو بكر سالم الغائب الحاضر في احتفالات اليوم الوطني السعودي 90

وتداول الجمهور فيديو للفنان الراحل أبو بكر سالم أثناء تكريمه في حفل اليوم الوطني السعودي 87 منذ 3 سنوات، وظهر وهو على كرسي متحرك وغنى بصعوبة مقطعاً من أغنيته الشهيرة " يا بلادي واصلي"، وتداول الجمهور المقطع المؤثر خاصة إنه يعتبر آخر ظهور للفنان قبل رحيله بالإضافة إلى عدم استطاعته استكمال الأغنية بسبب متاعبه الصحية.

وتصدر إسم الفنان الراحل أبو بكر سالم لمواقع التواصل ومحركات البحث بسبب تذكر الجمهور للفيديو المؤثر قبل رحيله، بالإضافة إلى أغنيته الوطنية والتي عادت لأذهان الجمهور بمناسبة اليوم الوطني 90.

محمد عبده يكشف سبب غيابه عن حفلات اليوم الوطني

وتساءل الجمهور أيضا عن سبب غياب الفنان محمد عبده عن المشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي 90، والتي يحرص دائماً على المشاركة بها، وكشف عن الأسباب التي أجبرته على الغياب في تصريحات له مع برنامج "ام بي سي ترينديغ"، وقال إنه في حجر صحي بالمنزل، وطمأن الجمهور على حالته الصحية ولكنه ينفذ اعتكاف صحي في المنزل.

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وقال محمد عبده إنه سجل 3 أغاني وطنية جديدة في هذه المناسبة، وكشف إنه قدم هذه الأغاني من النصوص التي وصلته في الفترة الأخيرة، ومنها أغنية "يا سيدي يا سلمان" و أغنية "من بيننا عهد" مع الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، بالإضافة إلى مشاركته في أوبريت غنائي بعنوان "سلام من السعودية" بجانب الفنانين طلال سلامة وراشد الماجد وجابر الكاسر وخالد عبدالرحمن وأصيل أبوبكر ورابح صقر وراشد الفارس وعبدالمجيد عبدالله وعايض يوسف وعبادي الجوهر وداليا مبارك وماجد المهندس.

احتفالات النجوم في اليوم الوطني السعودي 90

وأطلق عدد من نجوم الغناء العرب عدة أغاني بمناسبة اليوم الوطني السعودي ومن بينهم الفنان ماجد المهندس وراشد الماجد ويارا وغيرهم من النجوم، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية التي تستتمر إلى يوم الجمعة المقبل ويشارك بها عدد من النجوم أيضاً مثل أنغام وعمرو دياب ومحمد حماقي وأحلام وراشد الماجد وأصيل أبو بكر وداليا مبارك وتامر عاشور وغيرهم.