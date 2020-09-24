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جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك

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الخميس، 24 سبتمبر 2020 09:33 صـ

فن وثقافة الخميس، 24 سبتمبر 2020 09:25 صـ بتوقيت القاهرة 2020-09-24 09:25:13
دوت الخليج
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أعلنت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد وضع طفلتها الأولى من خلال نشر صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تمسك بيدها. وعلقت جيجي حديد على الصورة قائلة: "ابنتنا انضمّت للعالم هذه العطلة الأسبوعية، وهي بالفعل غيرت من حياتنا". كما نشر المغني البريطاني زين مالك صورة وهو يمسك بيد مولودته الجديدة وكتب: "ابنتنا هنا وهي جميلة". وحققت الصورة أكثر من 8 ملايين ونصف علامة إعجاب لايك في ساعات قليلة بعد نشرها.

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جيجي حديد تضع طفلتها الأولى زين مالك

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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