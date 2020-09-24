جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك

الخميس، 24 سبتمبر 2020 09:33 صـ فن وثقافة الخميس، 24 سبتمبر 2020 09:25 صـ بتوقيت القاهرة الخميس، 24 سبتمبر 2020 دوت الخليج أعلنت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد وضع طفلتها الأولى من خلال نشر صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تمسك بيدها. وعلقت جيجي حديد على الصورة قائلة: "ابنتنا انضمّت للعالم هذه العطلة الأسبوعية، وهي بالفعل غيرت من حياتنا". كما نشر المغني البريطاني زين مالك صورة وهو يمسك بيد مولودته الجديدة وكتب: "ابنتنا هنا وهي جميلة". وحققت الصورة أكثر من 8 ملايين ونصف علامة إعجاب لايك في ساعات قليلة بعد نشرها. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة فن وثقافة الأعلى قراءة آخر موضوعات Advertisements جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2020 - دوت الخليج × Header Footer

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