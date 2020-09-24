آخر ظهور لإيما ستون يكشف حقيقة زواجها سرا

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تداولت عدد من الصحف صورة للنجمة الشابة الحاصلة على الاوسكار إيما ستون برفقة خطيبها، اثارت الشكوك حول زواجها منه سرا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي ظهرت إيما برفقة ديف مكاري، وكانت ترتدي في يديها خاتما ذهبي، كان ظاهرا ايضا في يد ديف.

وكانت قد اعلنت ايما عن خطبتها رسميا من ديف مكاري مطلع عام 2020، وكغيرها من الفنانين الكبار اختفت عن الانظار منذ اندلاع ازمة تفشي كورونا.



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