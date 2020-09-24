إيلتون جون يؤجل جميع حفلاته لنهاية 2021 بسبب كورونا

أحمد جمال أحمد

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كغيره من الكثير من المغنيين حول العالم، قرر النجم البريطاني القدير ايلتون جون، تأجيل كافة حفلاته الغنائية لنهاية عام 2021 المقبل بسبب كورونا.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن إيلتون كان بصدد احياء مجموعة من الحفلات الغنائية ضمن جولة فنية حول العالم تحمل عنوان Farwell yellow.

وتأجلت الحفلات لحين تراجع عدد الاصابات التي يتم تسجيلها يوميا بسبب الفيروس القاتل.



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