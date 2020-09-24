جون ليجيند نجما لغلاف مجلة Cosmopolitan UK بعددها الجديد

أحمد جمال أحمد

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زين النجم جون ليجيند غلاف مجلة Cosmopolitan UK في عددها الجديد الصادر لشهر أكتوبر المقبل، واجرى جلسة تصوير بلقطات مميزة تنشر مع العدد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من جلسة التصوير التي اجراها جون للعدد، وجانبا من الحوار الذي اجراها، عن حياته الفنية والشخصية.

وفي حواره اعترف جون انه بالرغم من انتظاره لمولوده الثالث من زوجته كريسي تيجان، إلا أنه مازا يذهب معها حتى الآن لجلسات علاج نفسية للمتزوجين.



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