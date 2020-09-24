نجم هاري بوتر يحتفل بعيد ميلاد نجله على الشاشة

أحمد جمال أحمد

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قام النجم البريطاني القدير جيسون اسحاق بنشر صورة جمعته بالنجم الشاب توم فيلتون، تمنى للأخير من خلالها عيد ميلاد سعيد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي جمعت الثنائي الذي جسد شخصية الأب والأبن مالفوي، ضمن أحداث عالم افلام هاري بوتر الشهير.

ووجه جيسون عبارات مؤثرة لتوم في عيد ميلاده واصفات إياه بأنه احد اسباب سعادته في هذا العالم.



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