ماجد المصري عن الراحل حسن حسني: كان أطيب قلب في الدنيا

نشر الفنان ماجد المصري، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكانت الصورة تجمع بين ماجد المصر والفنان الراحل حسن حسني، علق ماجد على الصورة قائلاً :"عم حسن حسني كان اطيب قلب في الدنيا الله يرحمه".
أقترب النجم ماجد المصري على الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل "الوجه الآخر"، والذي يتم عرضه حاليًا وحقق نجاحا جماهيريا حيث لم يتبقَ سوى 10% من أحداث المسلسل.
يذكر أن مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.
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