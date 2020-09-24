بعد الهجوم عليه.. باسم مغنية:"أعتذر لكل شخص أحس بالإساءة"

تعرض الفنان باسم مغنية لهجومًا حادًا بعد كتابته لتغريدته التي تسأل فيها عما إذا كان فيروس كورونا مازال موجودًا، لأنه وجد أشخاصًا قليلة مُرتدية للكمامة، وعلى الفور قام بالإعتذار لكل شخص شعر بالإساءة من كلامه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب باسم مغنية تغريدة جديدة قال فيها :"أتلقى هجومًا على السوشيل ميديا من البعض بسبب تويت سألت أصدقائي في مصر وهم كثر جدًا، إذا كان هناك كورونا في مصر لأني أرى القليل الذين يضعون كمامة، هل أخطأت في حق مصر؟ وأنا أقولها بكل حب، أنا الذي كتبت من فترة تويت عن نفس الموضوع في لبنان".

وتابع باسم مغنية قائلاً :"الكل يعرف محبتي الكبيرة لمصر وأصدقائي هناك، أنا الذي أعرف كل ركن فيكي يا القاهرة، لو كنت مصريًا وكتبت هذا التويت، هل كنت سأنتقد؟ أم لأني غير مصري، على فكرة أنا لبناني مصري سوري عراقي جزائري وعربي، أنا أعتذر من كل شخص أحس بالإساءة، تحية لمصر الحبيبة".

وفي سياق آخر، شارك باسم مغنية في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" النهاية"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي ناهد السباعي.

