بإطلالة أنيقة.. مي سليم تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام.. شاهد

اما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع إطلالتها، وأعتمدت على تسريحة شعر جذابة.
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ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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