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وفاء عامر تشارك جمهورها صورة من إجازتها الصيفية

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شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها صورا جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت وفاء عامر بالصور وهي علي شاطئ البحر  أثناء قضاء عطلتها الصيفية وعلقت "صباح الخير و الورد عليكم".

وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. 

فيلم "شريط 6" بطولة: "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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