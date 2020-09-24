نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ٣ أسابيع فقط.. 20 مليون مشاهدة لأغنية "اختراع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان تامر حسني والفنان محمود العسيلي نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتهما الجديدة "اختراع"، حيث نجحت الأغنية في كسر حاجز الـ 20 مليون مشاهدة خلال وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

تم طرح أغنية "اختراع " على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتم تسجيل الغناء باستوديو Th production، ومهندس صوت هيثم راضي، عبدالرحمن شوقي، وميكس وسام عبد المنعم ، وماستر چلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" معروف أنا من زمان .. ولا واحدة بتملالي عينيا .. جات هي حصل جنان .. شكلي هيتعلم عليا .. لا دي تعظيم سلام.. حلوة جدااا مش عادية.. ده الحب ملوش كبير .. وأنا إيه فاكر نفسي خبرة! .. وبوقع ناس كتير .. وبعدي من خرم إبرة.. قال إيه جامد خطير .. خدت درس مية مية".

وتعد الأغنية ضمن أغاني ألبوم "خليك فولاذي" للفنان تامر حسني.