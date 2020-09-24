الغموض.. شاهد أحدث إطلالة لـ محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر محمد رجب في الصورة بقبعة و نظاره شمس، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان محمد رجب مع الصورة ولاقت العديد من إعجاب الكثيرين.

وجاءت التعليقات كالتالي :

- الغمووض

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- حلو شكلك اووي

- شكلك اجنبي

كانت آخر أعمال محمد رجب مشاركته فى مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وظهر فى الحلقات الأولى كضيف شرف فى العمل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.

وشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم الفنان أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز.