الغموض.. شاهد أحدث إطلالة لـ محمد رجب

وظهر محمد رجب في الصورة بقبعة و نظاره شمس، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان محمد رجب مع الصورة ولاقت العديد من إعجاب الكثيرين.
وجاءت التعليقات كالتالي :
- الغمووض
- حلو شكلك اووي
- شكلك اجنبي
وشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم الفنان أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز.
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