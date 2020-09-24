بلبس سوبر مان.. شاهد ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعيها، بصورة كرتونية جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وسخرت ياسمين من الأمر لاشتراكها مع زوجها أحمد العوضي في نفس اللازمة الكلامية، وعقبت بوضع عدة تعبيرات ضاحكة، نالت إعجاب متابعيها.

وشاركت ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان 2020.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

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