شاهد.. هى عابدين بدون مكياج

شاركت الفنانة نهى عابدين جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكانت نهى في الصورة بدون مكياج وعلقت قائلة: "صباح الخير" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات انضمت الفنانة نهى عابدين لفريق عمل حكاية "ضى القمر"، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، للنجمة كندة علوش مع المخرجة مريم أحمدي. يذكر أن مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

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