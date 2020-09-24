جيجي حديد تضع مولودتها الأولى من صديقها زين مالك

وكان أعلن زين مالك، عن قدوم طفلته الأولى من خلال نشر صورة على موقع انستجرام وهو يمسك بيد رضيعته، وكتب أسفلها " الحب الذي أشعر به تجاه هذا الكائن الصغير يفوق استيعابي".
وكانت جيجي قد أعلنت في شهر أبريل الماضي نبأ حملها في طفلها الأول من زين مالك.
ويشار إلى أن العلاقة بين جيجي وزين بدأت منذ عام 2015 .
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