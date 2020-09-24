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جيجي حديد تضع مولودتها الأولى من صديقها زين مالك

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أنجبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، "طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك، وذلك ماكشفه موقع تي ام زد الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير.

وكان أعلن زين مالك، عن قدوم طفلته الأولى من خلال نشر صورة على موقع انستجرام وهو يمسك بيد رضيعته، وكتب أسفلها " الحب الذي أشعر به تجاه هذا الكائن الصغير يفوق استيعابي".

وكانت جيجي قد أعلنت في شهر أبريل الماضي نبأ حملها في طفلها الأول من زين مالك.

ويشار إلى أن العلاقة بين جيجي وزين بدأت منذ عام 2015 .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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