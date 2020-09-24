جمعية محبي الأطرش تحتفل بميلاد إسماعيل ياسين السبت المُقبل بقاعة "أولاد العم"

تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، بقيادة الفنان عادل السيد، بذكرى ميلاد الفنان إسماعيل ياسين، يوم السبت المُقبل الموافق

26 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساءً، بقاعة "أولاد العم" الواقعة في الجيزة.

ومن المقرر أن يتواجد الفنان أحمد فرحات، الذي سوف يتحدث عن ذكرياته مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وأيضًا ستحضر المخرجة سامية شاهين، زوجة نجله ياسين، وسارة ياسين الإبنة الكبرى للمخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين.

وفي سياق آخر، تعاون أحمد فرحات مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، في ثلاثة أفلام وهم"غرام فى السيرك"، وإسماعيل ياسين في السجن"، و" شهر عسل بصل".

ولد الفنان الراحل إسماعيل ياسين يوم 15 سبتمبر 1912 بمحافظة السويس، وشارك في سبعة أفلام مع الموسيقار فريد الأطرش، وهم" حبيب العمر"، و" بلبل أفندي"، و "أحبك أنت"، و" عفريت هانم"، و" آخر كذب"، و" تعالى سلم"، و"لحن حبي".