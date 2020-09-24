الأحد المقبل.. آيتن عامر وحمادة هلال ضيفا أمير كرارة في برنامج "سهرانين"

يستضيف الفنان أمير كرارة يوم الأحد المُقبل في الموسم الجديد من برنامجه "سهرانين" الفنانة آيتن عامر والفنان حمادة هلال.
ومن المُقرر أن يتحدثا خلال اللقاء عن كواليس حياتهما الشخصية والفنية، وتستعرض أيتن مواهبها في الغناء بمشاركة حمادة هلال وأمير كرارة، ويُذاع اللقاء يوم الأحد المقبل، عبر قناة ON، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
وفي سياق آخر، شاركت آيتن عامر مؤخرًا في مسلسل "فرصة تانية"، وهو من إخراج مرقس عادل، إنتاج سنيرجي، بطولة ياسمين صبري، دياب، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده.
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