محمد جمعة يشارك في تحدي الطفولة بصورة

كان محمد جمعة قد شارك في مسلسل "فى يوم وليلة" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في 45 حلقة ويشارك فى بطولته آيتن عامر وولاء الشريف وصلاح عبد الله نضال الشافعي ومحمد مهران.

و كان قد أعرب الفنان محمد جمعة عن سعادته بالمشاركة في بطولة مسرحية علاء الدين مع النجم أحمد عز ونخبة من النجوم المتميزين.

وأوضح أن صناع العمل حرصوا على ابتكار شخصية مساعد الملك الطيب التي يؤديها في العمل رغم أنها غير موجودة في النص الأصلي لإيجاد قوة داخل القصر تواجه طغيان الوزير جعفر وتتعاطف مع الأميرة ياسمين حتى لا تكون كل الشخوص إما ضدها أو عاجزين عن مساعدتها.

Advertisements

وأشار إلى أن نجاح الشخصية يعود إلى الجهد الذي بذل له فريق العمل في رسم ملامحها رغم إنها مبتكرة، وخاصة أن المسرحية في إطار الفانتازيا وكل شخوصها كاريكاتورية.

ولفت إلى أن أكثر المشاهد التي يشعر فيها بتفاعل الجمهور هو مشهد مسابقة اختيار الأميرة ياسمين، بمشاركة النجمين أحمد عز وهشام إسماعيل اللذان يتنافسان في مسابقة شعرية أقوم بتحكيمها.

وعن ارتباطه بخشبة المسرح قال جمعة مهما كانت نجاحات الدراما فهي هامة جدا وعظيمة ولكن المسرح أكبر متعة للممثل ويقدم لي إعادة شحن وتدريب.