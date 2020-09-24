عمرو دياب تريند "تويتر" لهذا السبب

تصدر الفنان الكبير عمرو دياب، تريند "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقاطع من أبرز الأغاني الخاصة به.

جاءت تغريدات الجمهور كالتالي: "متعملش حاجة و أنت تحت تأثير عمرو دياب عشان هتندم بعدها"، و"ثاني احسن اشي ممكن تعمله بهالجو انك تطلع درايڤ، اول احسن اشي تكون مشغّل عمرو دياب بالطريق".



الواحد مزاجه رايق وهو مشغل عمرو دياب ف الوقت داا ومفيش احلي من كداا بصراحه"، وغيرها من التغريدات التي أشادت بأعمال عمرو دياب على مدار مشواره الفني الحافل.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب بالسعودية عن الشروط التى وضعتها لحضور الحفل حيث جاء الحفل ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت المقبل 26 سبتمبر.

ووضعت الشركة المنظمة 12 شرطا لحضور حفل عمرو دياب وجميعها متعلقة بإجراءات الأمان والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.