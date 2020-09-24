اليوم.. نادية الجندي في ضيافة وائل الإبراشي

تحل الفنانة نادية الجندي، اليوم الخميس ضيفة في برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية. والمقرر أن تحدث نادية الجندي، عن كواليس مسلسلها الآخير "سكر زيادة"، كما تحكي لأول مرة اسرار عن حياتها. وكانت أعلنت نادية الجندي، عن ظهورها في حلقة خاصة مع وائل الإبراشي ، من خلال نشرها برومو الحلقة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليه قائلة :”انتظروني غدًا الخميس إن شاء الله على الهواء مباشرة مع الإعلامي الكبير وائل الإبراشي في برنامج التاسعة على شاشة القناة الأولى التليفزيون المصري”.

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