حكاية أمر شخصي من مسلسل إلا أنا تريند رقم 1 على يوتيوب

بينما استطاعت الفنانة شيري عادل، أن تترك بصمة جديدة في مشوارها الفني، بعد قيامها بدور البطولة من خلال شخصية "هاجر" ضمن أحداث العمل.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات.